El 1 de octubre inicia campaña de vacunación contra influenza en CDMX, anuncia Sheinbaum

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el jueves 1 de octubre inicia la campaña de vacunación contra influenza en la capital de la República Mexicana, para lo que se tienen, dijo, cerca de 1.9 millones de vacunas.

El 17 de septiembre, José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaria de Salud, informó que la campaña de vacunación de influenza se realizará en los tiempos establecidos y están programadas 35 millones de dosis de vacunas en todo el país.

Dijo que se priorizará a los grupos de riesgos, embarazadas, menores de cinco años, con comorbilidades como hipertensión o diabetes y adultos mayores.

Este martes, Claudia Sheinbaum habló también sobre la marcha del lunes, en la que 44 mujeres policías y varias personas ajenas a la marcha resultaron heridas.

“Venía un grupo de mujeres muy violentas, con bombas molotov, martillos, pistolas con gasolina, cohetones, spray con gas y otros artefactos peligrosos, su objetivo era entrar al zócalo y se les contuvo. Se les invitó a que continuaran caminando si entregaban estos objetos peligrosos, pero no quisieron; hubo agresión a personas, hay 44 policías mujeres lesionadas, es decir no solo hubo daños a mobiliario urbano, sino a otras personas. Hay un plantón, de un grupo de ideas muy conservadoras y con este antecedente de agresión a personas y de uso de objetos peligrosos, no había condiciones para que coexistieran las dos protestas en el Zócalo”, dijo Claudia Sheinbaum.