Cómo saber si tu cuenta fue afectada por el hackeo de Facebook

Un fallo en la función “Ver Cómo” fue la culpable de un hackeo masivo a Facebook, que se estima afectó a 50 millones de cuentas y, además, comprometió la seguridad de otras 40 millones.

Este hackeo se suma a los demás escándalos que ha tenido la compañía a raíz del caso Cambridge Analytica, que en esta ocasión se encuentra nuevamente pugnando por la falta de seguridad informática en su plataforma.

Aunque Facebook no ha anunciado de forma clara y precisa cuáles fueron las cuentas afectadas, estas son las formas en que puedes saber si tu cuenta fue atacada, si está comprometida y cómo puedes protegerla:

Inicio de sesión

A las cuentas que fueron atacadas o que tuvieron comportamientos anormales, Facebook decidió realizarles un reinicio de sesión para alertar a los usuarios y no permitir intromisiones en la cuenta. Si, en tu caso, notaste que la aplicación de la red social se reinició en tu dispositivo es porque fuiste blanco del hackeo.

Vinculación de cuentas

Muchas apps y otras redes sociales permiten generar una cuenta a través de inicio de sesión con Facebook, lo cual, según el especialista Marcelo Lozano, es un riesgo porque todas las cuentas en todas las plataformas que realizaste esta acción están siendo susceptibles a ser parte de este hackeo al tener la misma ruta de acceso.

Contraseñas

Así mismo, si utilizas contraseñas iguales o similares en diferentes redes, sitios y servicios (por ejemplo: bancarios) es probable que estés siendo blanco del hackeo, pues tus cuentas representan un punto de acceso vulnerable.

¿Cómo protegerte?

Lo que ha recomendado Facebook es cambiar tus contraseñas de todas las cuentas que usan el mismo correo electrónico que tu cuenta de Facebook. Así mismo, existen buenas prácticas que expertos como Marcelo Lozano recomiendan para no ser susceptible a hackeos o al robo de información digital.

Entre ellas están: usar un solo mail para redes sociales que no sea el que se utilice para compartir información sensible del usuario y sus datos personales. Así mismo, se recomienda no realizar el acceso automatizado a través de Facebook, que ha sido señalado por vender información sin el consentimiento de los usuarios.