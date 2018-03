Zuckerberg, director de Facebook, reacciona al caso Cambridge Analytica con un comunicado; no se disculpa

Tenemos la responsabilidad de proteger sus datos y si no podemos, no merecemos servirle, dijo Mark Zuckerberg, el presidente y fundador de Facebook, en un largo comunicado emitido en su cuenta de la red social, con el que finalmente rompió cinco días de silencio tras el escándalo de su empresa y la consultora británica Cambridge Analytica.

He estado tratando de entender exactamente qué y cómo pasó, para asegurar que no vuelva a ocurrir” dijo Zuckerberg y agregó que las acciones más importantes para prevenir que esto sucediera otra vez hoy, las tomaron ya años atrás. Pero que cometen errores, hay más que hacer y necesitan acelerar el paso, afirmó.

Facebook ha estado bajo extrema presión de parte legisladores, reguladores e inversionistas de Wall Street, para dar una respuesta al escándalo que los involucra. Las acciones de la empresa en bolsa se desplomaron en días recientes y la red social ha perdido miles de millones de dólares en su valor. Tras el comunicado, las acciones subieron marginalmente.

Hace unos días, Channel 4, una cadena televisiva británica, dio a conocer unos videos que desataron el escándalo, que cada día ha alcanzado mayores proporciones. Los perfiles de 50 millones de usuarios de Facebook fueron penetrados por la consultora Cambridge Analytica, que habría utilizado esa información para luego enviar mensajes electorales a la medida y en beneficio de sus clientes. El más importante de ellos, la campaña presidencial de Donald Trump.

Más de 30 millones de personas estuvieron expuestas a esos mensajes y el ahora suspendido Director Ejecutivo de Cambridge Analytica, Alexander Nix, alardeó en uno de los videos que su consultora fue la responsable de la campaña digital del hoy Presidente de Estados Unidos. La firma habría coordinado dicha campaña con la intermediación de un comité de acción política de nombre “Make America Number One”, lo cual es ilegal en Estados Unidos, porque se habría hecho al margen del escrutinio de la campaña de Trump. La consultora habría enviado esa información a diversas organizaciones civiles y políticas, mediante un sistema secreto de correos electrónicos que se autodestruían luego de horas de haber sido leídos, lo cual habría eliminado todo rastro de esas comunicaciones. Las operaciones habrían sido supervisadas por Steve Bannon, entonces coordinador de campaña de Trump y luego su asesor estratégico en la Casa Blanca, hasta hace unos meses.

De acuerdo con los mismos ejecutivos de la consultora, la empresa ha intervenido en elecciones en Reino Unido, Estados Unidos y otros países, incluido México, a donde habría llegado a mediados de 2016 y puesto en marcha una aplicación que tendría unos 200 mil usuarios, pero no se conocen aún mayores detalles de sus operaciones y clientes.

Además del comunicado emitido por Zuckerberg este miércoles, Facebook anunció por separado algunas acciones:

Notificarán a los usuarios suscritos a una aplicación cuando la remuevan por hacer mal uso de datos Retirarán el acceso a aplicaciones que no se hayan usado durante tres meses Limitarán los datos que se dan a aquellos que utilizan Facebook como plataforma de autenticación Revisarán las aplicaciones previas a 2014, como la que motivó este escándalo, porque tenían un amplio acceso a información no solo de los usuarios sino de sus amigos

Sin embargo, a pesar de la extensión del comunicado de Zuckerberg, Facebook no ofreció disculpa alguna. No aclaró por qué no dio a conocer el mal uso de datos cuando se enteró de ello, en 2015 o en fecha posterior. No confirmó si comparecerá ante el Congreso de Estados Unidos, ni tampoco dio su posición sobre las propuestas de mayor regulación a las redes sociales.

(Con información del corresponsal Ariel Moutsatsos)

