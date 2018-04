“Yo quiero debatir con AMLO no con el tercer lugar”: Anaya responde a Meade

El candidato presidencial por la alianza “Por México al Frente” (PAN-PRD-MC), Ricardo Anaya, no está interesado en participar en el debate convocado por su homónimo José Antonio Meade de la coalición del PRI, Partido Verde y PANAL, si Andrés Manuel López Obrador no asiste al encuentro, pues, asegura que no está interesado en debatir con el “tercer lugar”.

Meade, candidato presidencial de la coalición “Todos por México” (PRI-PVEM-PANAL), emplazó este lunes a López Obrador y a Ricardo Anaya a debatir.

“Reto a @lopezobrador_ y a @RicardoAnayaC a un debate público sobre nuestra situación inmobiliaria y patrimonial. El que nada debe nada teme. Que todos sepan quién es quién en esta elección. ¿Le entran?”, escribió Meade Kuribreña en Twitter este lunes, por la mañana.

El también exsecretario de Sedesol dijo que debatiría en el lugar, fecha y circunstancias que sus rivales decidan. Según Meade, su mayor interés es que se aclaren sus situaciones inmobiliarias y patrimoniales, de acuerdo con la “Ley 3 de 3”.

No obstante, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, el panista se negó a debatir solo con José Antonio Meade:

“Con todo respeto, a mí me interesa y quiero debatir con López Obrador, no con el que va en tercer lugar. El debate ya está programado para el 22 de abril y espero que sea un formato flexible”.

Desde que el Tribunal Electoral dio como válida la posibilidad de que se lleven a cabo debates adicionales a los obligatorios por ley, Anaya y Meade han retado en más de una ocasión a López Obrador, puntero en las encuestas para la presidencia de la república.

Según el candidato por la coalición integrada por el PAN, PRD Y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya, sus mediciones lo colocan en segundo lugar en las preferencias del electorado, mientras que Meade está en tercer puesto, por lo que, desde su punto de vista, la confrontación es entre Anaya y López Obrador.

Por su parte, el candidato de Morena, ya señaló que únicamente participará en los debates convocados por el INE: el 22 de abril en la Ciudad de México, el 20 de mayo en Tijuana, y el 12 de junio en Mérida.