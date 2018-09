Pretendía ser una ONG de ayuda humanitaria y terminó siendo una estafa de esquema piramidal

Es incontable el número de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que han contribuido enormemente a diversas causas humanitarias por todo el mundo. Por medio de Internet se ha difundido la increíble labor de estos grupos, que al ser organizaciones sin fines de lucro, requieren del apoyo de voluntarios, ya sea por la vía económico o laboral.

Sin embargo, la falta de regulación en el “mercado global de la caridad” le abre la puerta a estafadores que buscan aprovecharse de las buenas intenciones de la gente bajo el disfraz de una cofradía caritativa. Tal fue el caso de Yes We Help, una organización que supuestamente había brindado apoyo humanitario a comunidades necesitadas en Sri Lanka, Ghana y Tailandia.

En el siguiente reportaje, Sin Filtros narra cómo fue que cientos de jóvenes españoles terminaron en un campamento improvisado en Ghana en el verano de 2018, sin rastro de un proyecto o supervisores. Para registrarse como voluntarios, invirtieron la cantidad de 1,500 euros (algunos todavía más en un esquema piramidal), y todo indica que los directores de la ONG falsa se quedaron con todo el dinero.