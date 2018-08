Video: Turista casi es succionado por un gigantesco tiburón ballena

Mientras grababa un video submarino, un turista casi fue succionado por un enorme tiburón ballena.

Geir Johansen, un noruego de 49 años, se encontraba practicando esnórquel en la costa de Oslob, en Filipinas, cuando se topó con un tiburón ballena de gran tamaño que con su boca succionaba decenas de litros de agua.

Al saber que estos animales son inofensivos y que sólo se alimentan de plancton, algas y peces pequeños, decidió filmarlo.

En un momento de la grabación Johansen se acercó demasiado al tiburón ballena y la fuerza del agua succionada lo arrastró hasta encontrarse contra su boca.

Antes de darme cuenta me vi en su plato, no sabía qué hacer”

… mencionó a The Daily Mail.

Segundos después el tiburón le dio un par de empujones con su cabeza.

Parecía de acero. La boca del tiburón no es blanda en absoluto. Me miró como si me estuviera diciendo: ‘Aléjate de mi comida'”.