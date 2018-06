Video: Profesor roba dinero de alumnos durante el recreo

El profesor de educación física Matías Rodríguez aprovechó que sus alumnos se fueron al recreo para robar el dinero y otros objetos de valor en sus mochilas.

No era el primer hurto padecido por los alumnos de ese salón en la Escuela de Educación Agraria de Arrecifes, por lo que un alumno decidió ocultar una cámara que grabara los hechos.

Los jóvenes se sorprendieron al descubrir que su propio profesor era el ladrón de sus pertenencias.

Se viralizó el video de los hechos. Internautas de todo el mundo repudiaron los hechos.

Al docente no le quedó otra opción más que disculparse en redes sociales, escribió que “había cometido un error”.

Sé que anda rondando un vídeo en el que se me vincula con un hecho que lamentablemente me da mucha vergüenza. Estoy pasando por un problema personal, ya he pedido disculpas y repararé los daños hechos por mí. Pido disculpas nuevamente a todos los que me conocen, amigos, familia y a todos los que me quieren. Pido disculpas de corazón a todos. Yo no soy mala persona. He cometido un error del que me voy a hacer cargo y ya he hablado con los perjudicados en persona”, publicó en redes sociales Rodríguez.