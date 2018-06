Video: Orangután se enfrenta a una excavadora que destruye su hábitat

El pasado martes la organización International Animal Rescue publicó el video de un orangután que camina encima de un tronco para llegar a una excavadora que se encuentra talando árboles de su hábitat natural en Indonesia. Al intentar llegar a la máquina, el animal, se cae del árbol al suelo. Este levantamiento de imagen forman parte de un video que se grabó en el 2013.

La organización, logró rescatar al orangután y en su página web alertó de los peligros que viven los animales en Indonesia por la destrucción de la selva.

En los últimos 60 años las poblaciones de orangutanes en la Isla de Borneo han disminuido más de un 50% y su hábitat se ha reducido al menos un 55% en los últimos 20 años, informó International Animal Rescue.

La organización no sólo se encarga de difundir lo que sucede en Indonesia, también trasladan a los orangutanes cuyo hábitat ha sido destruido a áreas seguras del bosque. Además rescata y cuida bebés orangutanes que han sido separados de su madre.

Hasta el momento la publicación ya ha sido reproducido más de 160.000 veces y compartido en más de 5.000 veces.

WORLD ENVIRONMENT DAY: This dramatic footage shows the devastating impact deforestation is having on precious orangutan habitat. ACT NOW – Plant a tree and protect precious Bornean Rainforest: https://t.co/ooEHmOYgOC#WorldEnvironmentDay pic.twitter.com/pyK72015US

— IAR (Animal Rescue) (@IAR_updates) June 5, 2018