Conmovedor video viral de 100 obreros renunciando en EE. UU. por despido de trabajadores mexicanos

Un gerente racista intentó despedir a 5 trabajadores mexicanos… sin contar con que los 100 restantes se irían en solidaridad.

Antoine Dangerfield era un obrero soldador en una planta de UPS, el gigante masivo de la paquetería. Acababa de empezar a trabajar en esa fábrica de Indianápolis cuando, en un día como cualquier otro, presenció un evento increíble: todos los obreros de la fábrica se fueron en solidaridad a cinco compañeros mexicanos despedidos.

El incidente sucedió después de una serie de advertencias. El gerente de seguridad que despidió a los cinco mexicanos era, según lo que explicó posteriormente Dangerfield, un hombre prepotente y racista:

Video-obreros-renuncian-EEUU-Solidaridad-trabajadores-mexicanos

El día del incidente, el gerente de seguridad tenía que dar una plática a toda la planta. Pero la mayoría de la fuerza laboral estaba formada por trabajadores mexicanos y el traductor que normalmente utilizaban no estaba disponible. Y aquí las cosas se pusieron feas…

“Tenemos reuniones de seguridad y normalmente tenemos un traductor porque hay muchos hispanohablantes. El martes, tuvimos una junta de seguridad y, como les dije, a los mexicanos no les cae particularmente bien el coordinador de seguridad. Él pidió que uno de los mexicanos viviera a traducir pero no quiso hacerlo. Entonces se enojó, se le puso roja toda la cara. Lo siguiente que veo es que ya acabó la junta y que anda caminando por ahí tratando de despedir a gente.

Fue ahí que sucedió algo extraordinario: la enorme mayoría de trabajadores mexicanos de la fábrica (alrededor de cien trabajadores) decidieron tomar sus cosas e irse en protesta. La fábrica quedó completamente desierta y las actividades se pararon durante ese día.

Dangerfield grabó un video del momento en que los obreros abandonan la fábrica y se nota que está profundamente emocionado por el acto de solidaridad.

El video se convirtió en un fenómeno viral que pronto rebasó el millón de reproducciones en Youtube y tiene cerca de 3 millones más en Facebook. La publicación tiene también 8 mil 300 comentarios y ha sido compartida 85 mil veces.

La empresa UPS, al ver la enorme viralidad del video, intentó sobornar a Dangerfield para que lo bajara. Le trataron de dar 250 dólares más cuando fue a recoger su paga. Al negarse, también lo despidieron.

Al final, el coordinador racista, todos los trabajadores y el pobre Dangerfield fueron despedidos. Y la empresa no ha mostrado ningún tipo de arrepentimiento por lo ocurrido. Sin embargo, para Dangerfield no todo está perdido.

“Ver que eso ocurría me cambió la vida. Me dije, demonios, ellos realmente se juntaron. Y por eso no estoy enojado por el video, ni porque me hayan despedido. Porque cinco millones de personas vieron eso. Y pueden cambiar su forma de ver las cosas; puede empoderar a la gente.

Así que perder mi trabajo no es nada comparado con la escala del acontecimiento. Si podemos entender que nosotros somos la gente, si podemos hacer que nuestra mayoría cuente, podemos lograr lo que sea.”