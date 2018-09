Video: Niño de dos años fuma dos cajetillas de cigarro al día y genera controversia en redes sociales

En Indonesia se hizo viral la historia de Rapi Ananda Pamungkas, un niño de dos años de edad que comenzó a fumar colillas que encontraba en la calle sin embargo con el pasó del tiempo el bebé se volvió adicto y su mamá le comenzó a comprar cigarros para evitar sus caprichos.

Las imágenes de Rapi ya le dieron la vuelta al mundo y también un video donde aparece fumando un cigarro tras otro, delante de su familia. En su peor momento el niño llegó a fumar 40 cigarros al día.

Su madre, Maryati, 35 años, afirma que intentó hacer que su hijo dejará el tabaco, pero que cuando el niño hace caprichos la única manera de calmarlo es dándole cigarros y ella se los prende.

El caso provocó tanta indignación que las autoridades intervinieron y desde ese momento, Rapi bajó la cantidad diaria, aseguró su madre.

Niño dos años fuma dos cajetillas de cigarro al día

“El Departamento de Salud me dijo que esto no puede seguir, pero ¿cómo puedo cambiar lo que le gusta? Cuando me voy a trabajar él camina solo y los encuentra en la calle”, dijo Maryati, según el Daily Mail.