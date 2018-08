Video: Hormigas construyen impresionante puente aéreo para atacar panal de avispas

El impresionante video viral de hormigas guerreras atacando con un puente aéreo a un panal de avispas ha dejado boquiabiertos a internautas de todo el mundo.

Sí, leyeron bien, esta nota se trata de un puente aéreo construido por una marabunta de hormigas guerreras para atacar un desprevenido panal de avispas. El hecho fue grabado por Francisco Boni en Florianópolis al sur de Brasil. Y, por supuesto, se convirtió rápidamente en un fenómeno viral.

Attack of legionary ants (also known as army ants or marabunta) to a wasp honeycomb. Impressive the level of swarm intelligence and collective computation to form that bridge. pic.twitter.com/StvDkmv8x8

Boni es un ingeniero en electrónica que también quedó fascinado por el comportamiento de las hormigas. En su post original comentó:

El ingeniero brasileño no detuvo ahí sus comentarios y trató de seguir indagando sobre este impresionante comportamiento. En los siguientes tweets trató de responder a las preguntas de los usuarios perplejos.

La primera y más evidente pregunta fue: ¿por qué las hormigas hacen este complejo puente en vez de solamente caminar boca abajo en el techo?

La respuesta es sencilla y apasionante:

At first I was thinking that this was merely a failure mode that happened when they decided to follow & build the bridge (premature optimization gone wrong). Or that there was something in the ceiling affecting the trail pheromones.

Además, Boni indagó sobre la razón de este tremendo ataque a la colonia de avispas:

When this type of attack happens, the wasps usually escape and the ants do not leave until they’ve completely looted the honeycomb, carrying pupae, larvae, and eggs, as well as some adults who did not manage to escape

They can even build across the water! pic.twitter.com/cuQxQbCor0

— Francisco Boni (@boni_bo) 5 de agosto de 2018