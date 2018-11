VIDEO: Estudiante de escuela católica se declara gay y le aplauden de pie

Durante su discurso en una escuela católica de Sydney, Austrilia, un estudiante de preparatoria se declaró homosexual; la audiencia le aplaudió de pie.

Sus compañeros y los padres de familia reaccionaron con amor.

El discurso quedó grabado en video.

This is the moment a gay student at one of Sydney’s most elite Catholic schools – that boasts former prime minister Tony Abbott and Barnaby Joyce among its alumni – stood up in a packed assembly hall of more than 1,500 students and came out pic.twitter.com/NyZxffFBmr

— SBS News (@SBSNews) November 26, 2018