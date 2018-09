VIDEO: Dan propina de 500 pesos en lugar de 20

En redes sociales se hizo viral un video en el que se observa a un mesero celebrar una propina de 500 pesos. Posiblemente el cliente confundió su billete con uno de 20 pesos.

Los meseros de un restorán de Saltillo ríen y tomas fotos de la propina.

Usuarios de redes sociales criticaron la actitud de los meseros y los tacharon de deshonestos.

El mesero que tomó el video salió a la defensas de él y sus compañeros.

“Cuando mi compañero llevó la cuenta, este cliente sacó su cartera, pagó y se retiró. Yo me fui a limpiar una mesa y mi compañero, Erick, se quedó en la caja cobrando cuentas; después de pasados 15 minutos mi compañero se fue a limpiar la mesa 21 y su sorpresa fue toparse con este hecho. Nuestra risa no fue de burla, fue de emoción porque, como muchos mexicanos, sabíamos que esto iba a pasar por el nuevo diseño del billete de 500. Decidimos grabarlo pero no con el afán de burlarnos del cliente”.