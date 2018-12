VIDEO: Cohete SPACE X se estrella en el mar en dramático momento

El pasado 3 de diciembre la NASA lanzó el cohete Space X que tuvo como misión llevar provisiones a la Estación Espacial Internacional, abordo del cohete Falcon 9.

Tres días después a causa de un problema técnico el cohete intentó aterrizar, pero se estrelló contra el mar.

Así, a pesar de que la misión de reabastecimiento en el espacio fue un éxito, una falla mécanica provocó que el cohete girara de forma incontrolable en su vuelta a la Tierra.

A través de Twitter, Elon Musk, CEO de Space X explicó que los motores estabilizaron el aterrizaje, permitiendo que fuera casi intacto en el agua.

Engines stabilized rocket spin just in time, enabling an intact landing in water! Ships en route to rescue Falcon. pic.twitter.com/O3h8eCgGJ7

— Elon Musk (@elonmusk) December 5, 2018