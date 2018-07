Video: Cancela su boda pero invita al banquete a 170 personas sin hogar

El pasado 15 de julio Sarah Cummings iba a celebrar su boda en el lujoso hotel Ritz Charles de Carmel, en Indiana, Estados Unidos. Según el diario Independent el costo de la boda sería de 26.000 dólares.

Sin embargo, la boda se canceló a días de celebrarse y Cummings decidió usar ese dinero, esa reservación y comida para invitar a comer a la gente sin hogar. De no hacer eso la comida la hubieran tirado a la basura.

Sarah Cummings llamó invitado por invitado para cancelar y les explicó que pasó.

“Fue devastador. Me disculpé, lloré, llamé a los músicos, volví a llorar, pero cuando me enteré de que toda esa comida sería arrojada a la basura, me sentí mal”, Dijo Cumming.