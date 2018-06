Video: Cae 50 metros por una cascada por intentar tomar foto

Video: Cae 50 metros por una cascada por intentar tomar una foto en la India. La víctima tenía apenas 35 años de edad.

Lee también: Videos: La grave inundación de tren ligero y estacionamiento en Guadalajara

El hombre, identificado como Ramjan Usman Kagji, llegó a las cataratas de Gokak, destino turístico al sur de la India de la región conocida como Karnataka, junto con sus amigos para tomar fotos del espectáculo natural y divertirse.

Según fuentes locales, tanto Ramjan como sus amigos habían llegado al lugar en aparente estado de ebriedad, haciendo bromas al filo del precipicio y tomándose fotos cada vez más arriesgadas.

En el video tomado por la cámara del teléfono inteligente de uno de los testigos, se ve el momento en que la víctima intenta bajar por las resbalosas rocas de la catarata antes de caer al menos 50 metros hacia su muerte.

El material, que lleva horas viralizándose en internet, se ve cómo Ramjan resbala y se golpea el cuerpo contra las rocas de la formación natural hasta desaparecer en el agua.

Su objetivo, indican medios locales, era tomarse una foto.

Para el diario local Kolkata 24×7, un testigo dijo que “el hombre hacía acrobacias mientras sus compañeros le tomaban fotos“.

Aquel testigo añadió que tras el accidente, uno de los amigos de la víctima bromeó diciendo que “Ramjan no se habría muerto si hubiera buscado un ángulo mejor”.

Fuentes oficiales indicaron que los restos de Ramjan aún no han sido localizados debido a que la zona donde sucedieron los hechos es de difícil acceso.

Un oficial de la Policía local indicó que hasta que no se encuentre el cuerpo de la víctima, no se podrá saber si estaba alcoholizada durante los instantes previos del accidente o no.

Las cataratas de Gokak son conocidas por el gran número de suicidios que se registran en ellas cada año. Para evitar más accidentes, las fuerzas de seguridad pública aseguraron el área para evitar que los visitantes se acerquen demasiado al precipicio.

Esta no es la primera vez que un ciudadano indio muere por intentarse tomar una fotografía con su teléfono inteligente.

En 2017 un estudio determinó que la India es el país que más muertes relacionadas con la captura de selfies, acumula en el mundo.

De acuerdo a un análisis de la Universidad Carnegie Mellon y el Instituto Indraprastha de Información de Delhi, al menos 76 de las 127 muertes relacionadas con autorretratos con teléfonos móviles o cámaras portátiles entre 2016 y 2017, sucedieron en algún lugar de la India.