VIDEO: Ancianos ofrecían su jubilación a cambio de recuperar a su perrita robada

Una pareja de jubilados estaba tan desesperada por recuperar a su perrita, que en un video en YouTube, afirmaron que la recompensa por entregarla sería su jubilación completa.

Eduardo y Ana de 88 años, una pareja residente en Mar del Plata, Argentina, viven en compañía de Mara, su perrita schauzer de 4 años.

Pero a través de un video la pareja denunció el robo de la perrita luego de que un joven tocara a la puerta de la casa para ofrecerle la venta de unas bolsas para la basura.

“Le dije que no tenía interés pero igual le di unos pesos. Cuando le di unos pesos, me dice si le puedo dar un vaso de agua (sic). Entro a buscarle el vaso de agua y cuando salgo, ya me había robado la perrita”, contó el señor Eduardo en el video.