Video: Alumno graba los saludos de su profesor por 6 meses y el resultado se viraliza

Alumno graba los saludos de su profesor por 6 meses y el resultado se viraliza en redes sociales.

El pasado 21 de julio, Edward Chai, un estudiante de 21 años, publicó en Twitter un video que explotó entre los internautas, viralizándose rápidamente por las redes sociales.

El video es una compilación de seis meses ininterrumpidos de las entradas de su profesor al salón de clases, siempre con su termo lleno de café en mano, una sonrisa en el rostro y las palabras “Good Morning” (buenos días) en la boca.

i recorded my calc professor for an entire semester, I hope he never sees this but… GOOOD MORNINGGGG pic.twitter.com/lTXGcd1Jf0

— Edward Chai (@edwardchaii) July 21, 2018