Para vengarse de su exnovio, mujer intenta matar de hambre a su perro

Una mujer fue arrestada en Carolina del Sur por querer matar de hambre al perro de su ex novio.

Como una horrible venganza por el término de una relación amorosa, Elizabeth Lena James de Laurens, Carolina del Sur, intentó matar al perro de su exnovio. Después de que se terminó su relación, el perro, llamado Champ, quedó en manos de James. Y ella se dedicó a torturarlo alimentando a sus otros animales frente a él pero negándole agua y comida.

Durante 30 días, Champ sufrió este abuso físico y psicológico. El perro, debilitado y pesando menos de la mitad de su peso habitual, estaba al borde de la muerte. Por suerte, un vecino se dio cuenta de la terrible situación y llamó al Control de Animales del Condado de Laurens. Así lo explicó Jon Giles Gilmer, director de esta institución:

“No soy un héroe, el verdadero héroe fue un vecino que decidió tomar cartas en el asunto y tomó al animal hasta que pudimos llegar a ayudarlo. Para ser perfectamente honesto, si ese hombre no hubiera tomado cartas en el asunto y si no hubiera hecho lo que hizo, ese perro estaría muerto. Yo no soy nada en esta historia, fue un ciudadano común el que hizo la diferencia para salvar la vida de este perro.”

El perro llegó a la institución Rescue Dogs Rock NYC que lo trató con servicios veterinarios de emergencia para salvarle la vida. Champ estaba en pésimas condiciones: anémico, con peso demasiado bajo y gusanos en toda la boca, el perro estaba al borde de la muerte. Por suerte, los heroicos veterinarios lograron salvarle la vida.

Durante días, el mastin de 16 meses tuvo problemas serios para regenerar su sangre, comía poco y estaba demasiado débil para pararse o caminar. Así lo explicó el hospital que lo recibió en un post de Facebook:

Cada día, la institución de rescate de perros ha posteado en redes sociales el diagnóstico de la salud de Champ. Hemos visto, en los últimos días, como le pusieron un suéter -pues no tiene grasa o tono muscular para protegerse del frío, como ha cambiado su expresión y como desayuna huevos revueltos.

Hoy, el diagnóstico de Champ es positivo y se ha creado en redes sociales todo un movimiento para apoyarlo tras el hashtag #FightLikeAChamp. El hospital que lo está tratando también acepta donaciones y cualquier información disponible para encontrar al dueño de Champ que, hasta ahora, no ha aparecido.

Ojalá este perrito siga mejorando y pueda superar la terrible crueldad humana que lo tuvo al borde de la muerte.

We’re thinking of you, Champ! We’ll see you soon. #fightlikeachamp pic.twitter.com/Y8bzjSVRkm

— Aquinas Student Senate (@AqSenate) 27 de agosto de 2016