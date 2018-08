Tierra bajo riesgo de entrar a un estado de “invernadero” sin retorno

El verano de 2018, marcado por olas de calor a nivel global, incendios forestales y sequías, podría empeorar e ir más allá considerando un escenario que los científicos han empezado a llamar “Tierra de invernadero”.

Según una nueva investigación realizada por la Universidad de Estocolmo, en Suecia, y el Instituto de Investigación de Efectos Climáticos de Postdam, en Alemania, incluso si se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero existe la posibilidad de que el calentamiento global inducido por el hombre pueda desencadenar otros procesos que conduzcan a un calentamiento incontrolable.

Con dicho aumento, algunos puntos de la tierra podrían ser inhabitables, y las consecuencias serían fenómenos climáticos cada vez más extremos.

La investigación, que se publica en páginas de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), advierte que a medida que se destruye el Amazonas, se derrite el permafrost del Ártico y el hielo marino de la Antártida, estos mecanismos que antes funcionaban como sumideros de carbono, empiezan a liberarlo hacia la atmósfera.

Si bien el escenario planteado no está claro, los expertos coinciden en que si sucediera el calentamiento descontrolado, sería una amenaza inminente para la humanidad.

“Estos elementos actúan como una fila de fichas de dominó. Una vez uno es empujado, empuja a la Tierra hacia otro, y puede ser muy difícil o imposible evitar que toda la fila se caiga”, explica Johan Rockstrom, líder de la investigación.

“Abordamos los elementos decisivos en la maquinaria planetaria que podrían, una vez que se haya superado cierto nivel de estrés, cambiar uno por uno de manera fundamental, rápida y quizás irreversible”, explicó Hans Joachim Schellnhuber, coautor de la investigación. “Esta cascada de eventos puede inclinar a todo el sistema de la Tierra hacia un nuevo modo de operación”, resaltó.

Las temperaturas medias mundiales son actualmente 1ºC por encima de los niveles preindustriales y según el Acuerdo Climático de París, los gobiernos mundiales han acordado mantener el calentamiento total por debajo de 2ºC, para finales de este siglo.

Pero ahora, en el peor de los casos, los investigadores predicen que la temperatura de la Tierra aumentará entre 4 y 5 ° C más -más caliente que cualquier punto durante 1,2 millones de años- y con un aumento del nivel del mar de hasta 60 metros.

“Lugares en la Tierra se volverán inhabitables si la ‘Tierra invernadero’ se convierte en realidad”, dijo Rockstrom.

No obstante, otros científicos afirman que la situación expuesta en el artículo es incierta ya que podría ser especulativa, y no quedaría cubierta por la mayoría de predicciones del cambio climático.

Phil Williamson, investigador en la Universidad de East Anglia y quien no participó en la investigación, dijo a The Independent que “en el contexto del verano de 2018, no se trata de un caso de falsa alarma, sino de una alarma que está ocurriendo al momento”.

El investigador también señala que aunque la geología muestra que el sistema climático de la Tierra es “intrínsecamente nervioso”, los procesos humanos exacerban las situaciones extremas.

Los investigadores dicen que para evitar una catástrofe, es necesario pasar de la explotación a la administración de la Tierra y no solo reducir las emisiones sino también, crear nuevos sumideros de carbono mediante la plantación de bosques, la conservación de la biodiversidad y la creación de tecnologías que eliminen el dióxido de carbono presente en el aire.

Pero conseguir estabilizar a la Tierra podría ser poco probable. Según Chris Rapley, del University College en Londres, frente “al populismo de derecha” y la negación del cambio climático, es posible que nunca se aborde el problema en su totalidad.

“La futura habitabilidad del planeta parece descansar en el azar”, lamentó Rapley.