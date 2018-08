VIDEO: Policía da brutal golpiza a un hombre sin razón aparente

Luego de que a través de Internet se difundiera un video en el cual un policía golpea repetidamente a un hombre, el elemento perteneciente al departamento de Policía de Baltimore, Estados Unidos, fue suspendido.

En el video, el policía afroamericano está frente a otro hombre también afroamericano y empieza a golpearlo en repetidas ocasiones hasta someterlo y ponerlo contra el piso, sin explicación aparente.

El hombre agredido intenta bloquear los golpes del oficial, pero no parece defenderse y es empujado por el oficial, que termina encima de él y le sigue pegando.

Pero la historia del conflicto se remonta a tiempo atrás, pues de acuerdo con Warren Brown, abogado del hombre agredido identificado como Dashawn McGrier, este enfrenta cargos por supuestamente haber agredido al policía en junio, mismos que están siendo impugnados ante la corte.

Garry Tuggle, comisionado interino de la policía señaló en un comunicado estar “profundamente molesto por el video”, que se dio a conocer este sábado.

Brown, el abogado, dijo que el próximo 22 de agosto, los hombres se verán en la corte, y su cliente debe enfrentar el cargo de asalto, también detalló que existe otro video del encuentro entre ambos aunque él no lo ha visto, por lo que planea presentar una queja contra el oficial.

“Es solo un acto de brutalidad policial injustificado y no hace nada por las relaciones entre la policía y la comunidad. No hace nada para reducir el crimen. Mi cliente no participó en ninguna actividad delictiva. Es solo violencia innecesaria y no sirve para la ciudad”, dijo Brown.