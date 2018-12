Sheinbaum exhibe ventanas blindadas de la oficina de Mancera

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, exhibe en rede sociales las ventanas blindadas de la oficina de su antecesor Miguel Ángel Mancera.

Llegué a la oficina y me encontré con que las ventanas, que se colocaron en 2013, son blindadas. Pesan, no sé, 500 kilos cada una. No solamente estas dos, sino otras dos que están allá atrás”.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la nueva jefa de gobierno mostró cómo el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, había mandado blindar las ventanas de su oficina en 2013.

En el material, Sheinbaum indica que las ventanas pesan aproximadamente 500 kilos cada una y que incluso se adaptó una especie de barrera para, en sus palabras, “evitar pues no sé”.

Así que, no necesito ventanas blindadas. Les informo que vamos a empezar a revisar el día de hoy para poder quitar las puertas blindadas de la oficina porque la Jefa de Gobierno no tiene miedo. No sé porqué necesitan puertas blindadas”.

La mandataria agregó que son al menos cuatro ventanas las que fueron blindadas: dos al frente del escritorio de trabajo y dos en el costado derecho. Sheinbaum indicó que mandaría quitar las ventanas blindadas porque en el gobierno no se necesitan.

https://twitter.com/Claudiashein/status/1070472814208135168

Incluso bromeó con que “tal vez se irían con el Avión Presidencial”. La Jefa de Gobierno también dijo que en esa misma oficina trabajó el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador durante la administración 2000-2005 de la Ciudad de México.

El breve video fue compartido en Twitter más de 4 mil veces y comentado por 3.2 mil personas

Claudia Sheinbaum tomó protesta como la primera Jefa de Gobierno de la Ciudad de México el miércoles 5 de diciembre.

Durante su primer discurso, indicó que desaparecería el Cuerpo de Granadores de la capital.