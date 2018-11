Se tatuó la cara del médico que le salvó la vida

Se hizo viral la historia de un joven de Alejo Ledesma, Argentina, que se hizo un tatuaje en la espalda con el rostro del médico que le salvó la vida.

Debido a un cáncer de colon, Nano Salguero fue internado en el Hospital de Clínicas de Córdoba, Argentina; fue operado por el doctor Paul Lada en el 2017. En agradecimiento, Salguero se tatuó la cara del galeno.

Selguero sigue en recuperación, sin embargo no esperó a hacerse el tatuaje.

“Con el doctor me une el vínculo médico-paciente. Yo no tengo trato con él fuera del hospital. De hecho, el tatuaje no se lo pensaba mostrar. Lo hice por mí. Pero el día que el doctor cumplió años le mandamos una foto”, relató el joven.