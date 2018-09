Casos de sarampión en Europa pueden impactar en México

Ante una escalada de casos de sarampión en Europa, expertos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recomendaron a los mexicanos que pretendan viajar a ese continente vacunarse, ya que podrían ser susceptibles al contagio.

En conferencia de prensa, los expertos Guadalupe Soto y Jorge Baruch explicaron que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y mortal para la que no existe tratamiento una vez contraída, solo cuidados paliativos, por lo que recomendaron a la población verificar si cuentan con la vacuna.

En promedio, nueve de cada 10 personas se contagian por contacto directo con alguien enfermo. “Es altamente mortal debido a que tres de cada 10 que se enferman mueren. Tiene un impacto en la calidad de vida porque los siete que sobreviven tres quedan con secuelas neurológicas incapacitantes y graves”, detalló Baruch, responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero (CAPV).

El responsable de la Clínica de Atención al Viajero también recomendó a la población en general revisar su esquema de vacunación para ver si ya tienen la vacuna, y de no ser así, aplicársela en el sistema público de salud, donde es gratuita, sean o no derechohabientes.

A los mexicanos que saldrán del país y quienes ingresan al mismo recomendó aplicarse la vacuna con tres semanas a un mes de anticipación antes de su partida. Para ello, la UNAM cuenta con una Clínica del Viajero en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y en Ciudad Universitaria, informó.

También, a nivel particular pueden aplicarse la vacuna, con un costo de entre 300 y 900 pesos, es decir, muy accesible; además, no hay ningún problema si una persona que ya se vacunó vuelve a hacerlo, debido a que mucha población adulta no tiene la certeza porque no tiene su cartilla.

Los síntomas de la enfermedad son rash, es decir puntos rojos, que pueden iniciar en el cuello o torso y se extienden a todo el cuerpo, fiebre de más de 38 grados centígrados y malestares como de una gripa, lo cual puede producir meningitis y la muerte.

Antes de la introducción de la vacuna, en 1963, llegó a ocasionar más de 2.6 millones de muertes anualmente. Actualmente, gracias a los intensos programas de vacunación, su incidencia ha disminuido del 84 por ciento desde el inicio de este milenio”, estimó.

Insistió en que la población en general debe revisar si tiene la vacuna, sobre todo entre los menores de seis años o les hace falta un refuerzo, para aplicársela. En el caso de los adultos que tuvieron sarampión de niños ya son inmunes, pues a diferencia de otros virus contagiosos este no ha presentado variación mayor.

En los últimos años en Europa se ha registrado una escalada de casos de sarampión cuatro veces más con respecto a 2017, la presencia de brotes en América y la circulación permanente del virus en Asia y frica.

La doctora Guadalupe Soto explicó que en México se han presentado cuatro casos, los cuales no son autóctonos, todos son asociados a la importación, por lo que no aparecen en el boletín epidemiológico.

Indicó que las autoridades deben hacer búsquedas activas de casos, aplicar cercos epidemiológicos en caso de detectar a alguna persona contagiada.

Ambos recomendaron que en caso de presentar signos o síntomas de la enfermedad acudir a un médico de inmediato y en caso de los viajeros comunicar su antecedente de salida del país o ingreso.

Hasta el momento, aclararon, no existe ninguna restricción de viaje, ni requerimiento obligatorio de vacunación contra el sarampión para viajar, excepto para algunos estudiantes que realizan estancias de movilidad internacional y algunos candidatos con visado de estancia temporal o permanente.

Los viajeros pueden solicitar y consultar más información en el sitio web de la Clínica del Viajero o través de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.

