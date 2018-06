Rusa exige disculpas por mexicano reportado como desaparecido en el Mundial

La ciudadana rusa Alita Gamzatova exige una disculpa por haber sido señalada como responsable de la desaparición del mexicano Francisco Javier Mata Sánchez, durante el Mundial Rusia 2018.

Fueron sus compañeros de viaje quienes reportaron que Mata Sánchez desapareció en compañía de una mujer rusa en Moscú, quien supuestamente lo retuvo a la fuerza y se negaba a darles más información sobre su compatriota.

Luego de que este incidente se volviera viral, la Embajada de México confirmó la aparición del connacional, aunque sin dar más información al respecto.

“Es una historia desagradable. La verdad es que fui calumniada por el hermano de Francisco al decir que mantenía al joven ‘bajo custodia’, lo había drogado y le había robado. Pero no fue nada de eso.

Ahora, esta historia da un nuevo giro, pues la ciudadana rusa dio su versión de lo ocurrido y aclaró que no drogó ni secuestro al aficionado mexicano . Supuestamente él la siguió por voluntad propia.

Por lo anterior, considera que su reputación resultó dañada tanto en México como en Rusia y pide una disculpa:

Me gustaría que Nicolás me ofrezca una disculpa oficial. Él me deshonró injustamente en dos países. Francisco ya dejó mi lugar. Su hermano se lo llevó en un taxi”.