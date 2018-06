Retiran pena de muerte a mujer adolescente que asesinó a esposo violador

En Sudán, Noura Hussein fue obligada a casarse a los 15 años, pero después de hacerlo, asesinó a su esposo porque él la había violado. La mujer que ahora tiene 19 años, ha recibido una pena de prisión de cinco años por el asesinato del hombre que en ese entonces tenía 35 años. Antes, Hussein contaba con la pena máxima por el asesinato.

Lee también:

Tras 20 días viviendo juntos su novio la asesina

Además, el tribunal ordenó el pago de unos 18 mil 700 dólares. El caso ha indignado a la ciudadanía sudanesa, en tanto que los abogados de la mujer planean apelar la sentencia que el tribunal acaba de dictar.

¿Qué representa la historia de Noura? El caso ha puesto una vez más sobre la mesa, el matrimonio infantil forzado y la violación conyugal en el país africano.

La historia de Noura, según su propio testimonio recogido por CNN, inició cuando su familia la obligó a casarse a los 15 años, pero le permitió terminar la escuela. Cuando cumplió 18, tuvo su boda pública y así, el esposo intentó consumarlo en la llamada “luna de miel”.

Ese día, cuenta Noura, él la violó mientras los miembros de la familia del hombre lo ayudaban. Al día siguiente intentó violarla otra vez y así, apuñaló al hombre hasta la muerte. Al acudir a los padres en busca de apoyo, la entregaron a la policía.

En su relato, Noura compartió la traumática experiencia de verse obligada a vivir con el hombre, y cómo se negó a comer, salir de su habitación, y a hacer otras cosas en sus primeros días de matrimonio.

Noura contó:

“Al noveno día vinieron sus parientes, su tío me dijo que fuera al dormitorio. Dije que no, así que me arrastró de un brazo al dormitorio y su primo me dio una bofetada. Todos me desgarraron la ropa. Su tío me sostuvo, me agarró de las piernas y los otros dos me agarraron de los brazos. Se desvistió y me tuvo mientras lloraba y gritaba. Finalmente, salieron de la habitación. Estaba sangrando, dormí desnuda”.

“Al día siguiente me agarró, me tiró sobre la cama e intentó ponerse encima de mí. Peleaba con él y encontré un cuchillo debajo de la almohada. Empezamos a buscar el cuchillo. Me cortó la mano y me mordió en el hombro”.