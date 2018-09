Video: Rescatan a cacomixtle bebé que había caído en casa de la CDMX

Vecinos de la delegación Azcapotzalco se llevaron una sorpresa luego de que un ejemplar de cacomixtle bebé fue hallado en un domicilio. Al lugar acudió personal de la Unidad de Servicios y Emergencia Animal, que opera en la Ciudad de México para resguardar al animal.

Los dueños del inmueble llamaron a la unidad especializada luego de que el animal cayera de la barda de la casa de junto al patio. En el video, el animal con cola anillada, estaba visiblemente nervioso y fue puesto dentro de una caja transportadora.

Según se explica en la transmisión compartida por la Unidad, es común que estos animales ingresen a los domicilios, pero lo ideal es reportarlo para que pueda ser resguardado por la autoridad y no intentar mantenerlos en cautiverio.

No obstante, en el caso de esta zona de la capital, no es común que se reporte la presencia de cacomixtles, por lo que la unidad que acudió al lugar, advirtió que al parecer los vecinos lo tomaron de forma ilegal y lo habrían llevado a una casa particular.

Posteriormente, los encargados de rescatar al animal lo trasladaron al veterinario en donde fue evaluado y después, fue puesto en libertad en un bosque lejos de la zona conurbada.

En el otro video, al momento de su liberación, el animal aparece un poco nervioso, hasta que se decide a salir de la maleta transportadora para dirigirse a orillas del bosque. En el lugar, se espera que el animal se reintegre a su hábitat natural.