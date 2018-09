VIDEO: reportero finge luchar contra vientos de Florence y causa polémica

El video de un reportero que informa sobre la llegada del huracán Florence a Carolina del Norte en Estados Unidos, se hizo viral por una particularidad que pocas veces se da en la televisión: mientras él intenta mantenerse en pie con los vientos, dos personas caminan detrás de él en absoluta calma.

Y es que aunque en ocasiones, las coberturas en zona de desastre pueden ser complicadas, en otros casos, los reportes no logran describir de manera ecuánime lo que está pasando.

En el video, que se difundió a través de Twitter, un reportero del canal especializado en clima, The Weather Channel se encuentra cubriendo la llegada de Florence a Carolina del Norte, que tocó tierra el viernes como huracán categoría 1.

En la imagen, el reportero lucha para mantenerse en pie, pero de forma repentina, dos sujetos aparecen caminar sin tanta complicación por detrás.

So dramatic! Dude from the weather channel bracing for his life, as 2 dudes just stroll past. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/8FRyM4NLbL

— Tony scar. (@gourdnibler) September 14, 2018