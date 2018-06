Reportera regaña en vivo a aficionado que intentó besarla en Rusia

Una periodista de deportes proveniente de Brasil, recibió elogios por su reacción hacia un hombre que intentó besarla mientras realizaba una cobertura en vivo de lo que ocurre en el Mundial de Rusia.

Júlia Guimarães reportaba desde Ekaterimburgo el domingo pasado cuando un hombre se inclinó para besarla en la mejilla mientras ella se dirigía a la cámara. El video del momento se compartió a través de las redes sociales.

Great response from Brazilian TV journalist Julia Guimaraes of Sportv to unacceptable behaviour. Not easy to show such restraint in the face of harassment. pic.twitter.com/eFVZz6gdMA

— Colin Millar (@Millar_Colin) June 24, 2018