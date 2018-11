Así reaccionaron las redes a fuertes imágenes de migrantes en la frontera con EU

La imagen de una niña migrante de la caravana en pañales, llorando y corriendo con una nube de polvo y gases lacrimógenos detrás fue, seguramente, una de las imágenes más duras de los incidentes de este domingo en la frontera entre Tijuana y San Ysidro, California.

En la primera de las dos imágenes, tomadas por el fotógrafo Kim Kyung-Hoon de la agencia Reuters, se ve una mujer con dos niñas poco vestidas, corriendo. En la siguiente foto se ve a una de las pequeñas llorando, subiendo una loma.

Una niña migrante de Honduras, parte de la caravana migrante, llora después de escapar de gas lacrimógeno arrojado por la patrulla fronteriza de Estados Unidos (Reuters)

El domingo, decenas de migrantes provenientes de la primera ola de la caravana intentaron cruzar la frontera a Estados Unidos de modo ilegal y algunos lanzaron piedras. El enfrentamiento terminó con el lanzamiento de gases lacrimógenos, detenciones de ambos lados de la valla fronteriza y anuncios de deportaciones a los que violaron las normas.

Mientras que los que protagonizaron los disturbios eran en su enorme mayoría hombres adultos, entre los migrantes que estaban ahí había mujeres y niños, quienes también se vieron afectados por los gases.

Redes sociales reaccionaron fuertes imágenes migrantes (Reuters)

El Gobierno estadounidense dijo que la patrulla fronteriza respondió con gases después de que cientos de migrantes pasaron sin permiso la frontera y algunos de ellos lanzaran piedras a oficiales.

Las imágenes muestra una de las caras más conmovedoras del fenómeno migratorio y provocaron consternación en las redes sociales, sobre todo entres quienes están en desacuerdo con el enfoque sobre los migrantes que tiene la administración Trump.

El gobernador electo por California, Gavin Newsom, dijo que Estados Unidos es una tierra de refugio, de esperanza y libertad; al mismo tiempo, lamentó la situación de los niños descalzos, en pañales y asfixiados con gas lacrimógeno.

These children are barefoot. In diapers. Choking on tear gas. Women and children who left their lives behind — seeking peace and asylum — were met with violence and fear. That’s not my America. We’re a land of refuge. Of hope. Of freedom. And we will not stand for this. https://t.co/1APpeHIq6v — Gavin Newsom (@GavinNewsom) November 26, 2018

Por su parte, el presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez, Lamentó que los soldados dispararon gas lacrimógeno a los niños migrantes.

“Disparar gas lacrimógeno a los niños no es lo que somos como estadounidenses. La búsqueda de asilo no es un delito. Debemos ser mejores que esto”, dijo Tom Perez.

Shooting tear gas at children is not who we are as Americans. Seeking asylum is not a crime. We must be better than this. https://t.co/Ar4PLlPgmG — Tom Perez (@TomPerez) November 26, 2018

Alexandria Ocasio-Cortez, representante demócrata elegida por el distrito 14 de Nueva York, dijo que ser refugiado y buscar asilo no es un crimen, como no lo fue para los judíos que huían de Alemania, familias que huyeron de Rwanda o comunidades que dejaron Siria.

Asking to be considered a refugee & applying for status isn’t a crime. It wasn’t for Jewish families fleeing Germany.

It wasn’t for targeted families fleeing Rwanda.

It wasn’t for communities fleeing war-torn Syria.

And it isn’t for those fleeing violence in Central America. https://t.co/qhv7Rr1itn — Alexandria Ocasio-Cortez (@Ocasio2018) November 25, 2018

Beto O’Rourke, excandidato demócracta a senador por Texas, hizo referencia en un comunicado a una madre que se encontraba en la escena junto a su bebé de cuatro meses.

Debería decirnos algo sobre su país de origen que una madre esté dispuesta a viajar 2 mil millas con su hijo de 4 meses para venir aquí.”, dijo O’Rourke en Twitter. “Cómo respondemos cuando ella llega, nos dice algo de la nuestra”, agregó.

Organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos, como el Centro Nacional de Leyes de la Mujer (NWLC) y el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), condenaron la violencia contra los migrantes.

Seeking asylum at the border is legal. This administration’s violence against families is unconscionable and inhumane. https://t.co/ySfRmrqIOH — NWLC (@nwlc) November 26, 2018

Teargassing mothers, fathers, and children is cruel and a disgrace to everything our country should stand for. https://t.co/GDYRFoCJYp — National Immigration Law Center (@NILC_org) November 26, 2018

No obstante, muchos se manifestaron a favor a las acciones de las autoridades estadounidenses debido a que varios migrantes intentaron pasar la valla por la fuerza y de modo ilegal, en lugar de ingresar por el puerto de entrada de la garita San Ysidro.

El presidente de EU, Donald Trump, exigió a México remover a los migrantes y devolverlos a sus países en cualquier medio de transporte y reiteró la resistencia de su país a la entrada de los mismos.

Mexico should move the flag waving Migrants, many of whom are stone cold criminals, back to their countries. Do it by plane, do it by bus, do it anyway you want, but they are NOT coming into the U.S.A. We will close the Border permanently if need be. Congress, fund the WALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 26, 2018

Joe Walsh, exrepresentante de Illinois, tuiteó también en contra de las acciones de los migrantes y definió como “criminales” a quienes intentaron entrar a EU por la fuerza.

If you smash our border fence, if you throw rocks at our border patrol agents, if you try to break into our country illegally, you're not a poor migrant seeking asylum. You're a criminal. And you should be arrested. — Joe Walsh (@WalshFreedom) November 25, 2018

El senador republicano por Carolina del Sur, Lyndsay Graham, tuiteó una serie de mensajes sobre la crisis en la frontera, en la que aseguró que no se tolerará el comportamiento ilegal que ocurre en la frontera sur.

The current chaos at our southern border must be dealt with properly or we will never find a solution to our broken immigration system. #3 — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) November 26, 2018

Además, figuras mediáticas como Tomi Lahren, comentarista de Fox News, criticaron a los padres de niños migrantes que intentaron ingresar a Estados Unidos y resultaron heridos por los gases lacrimógenos.

Kids are getting caught up in the tear gas and these pearl-clutching liberals blame troops and border patrol? Um what about the parents rushing the border with their children??!! Not exactly parents of the year! — Tomi Lahren (@TomiLahren) November 26, 2018

Rodney Scott, jefe de la patrulla de Control Fronterizo del sector San Diego, explicó a medios que los gases lacrimógenos fueron lanzados por protección.

Teníamos dos o tres agentes a la vez inicialmente frente a cientos de personas. Desplegaron gases lacrimógenos para protegerse y proteger la frontera”.