Rara enfermedad hace que niño de 6 años luzca como anciano

Поздравляем всех наших ангелочков всемирным праздником,С ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ🎉🎉🎉🎈🎈🎈🎈!Счастье и здоровье всем деткам!Пусть в душе всегда царит летнее тепло🌞!#детинашарадость #1июняденьзащитыдетей👶☝️🎉🎈 !#мирнебездобрыхлюдей

A post shared by алибеков ернар (@pomosh_ernarchiku) on May 31, 2018 at 7:09pm PDT