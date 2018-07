¿Quién fue el mexicano que inventó la tinta indeleble del INE?

Dedo con tinta indeleble, ¿cuándo se quita y quién fue la persona que la inventó como método para evitar fraudes electorales?

Cuando el recién inaugurado Instituto Federal Electoral (IFE) se enfrentó a sus primeras elecciones federales en 1994, buscó la manera de evitar fraudes electorales.

Entre las propuestas destacó una que sigue usándose hasta nuestros días, la de la marca física y visible del pulgar de todos los mexicanos en edad de participar en la vida electoral de su país.

Por ello, el IFE convocó a un concurso para encontrar la tinta perfecta que no se borrara fácilmente y permitiera a los funcionarios de casilla identificar a los que ya habían votado entre los que aún estaban por hacerlo.

El concurso llamó la atención de químicos e ingenieros de todo el planeta, pero la tinta que ganó el concurso fue la de un mexicano, Filiberto Vázquez, entonces profesor de química orgánica.

Filiberto Vázquez aprovechó el trabajo de su equipo para crear la tinta (Conacyt).

En 1994, Filiberto decidió participar en la convocatoria y junto a sus alumnos y tesistas, desarrolló una tinta que no solo manchaba la piel de los votantes, sino que “se adhería a ella” de forma que es imposible borrarla con thinner, acetona, alcohol u otra sustancia.

La tinta de Filiberto no era una pintura solamente, sino un pigmentador de piel que reacciona químicamente con la epidermis.

En palabras del propio químico, su acercamiento con el IFE transcurrió de la siguiente manera:

Ahí yo tenía algunos experimentos con alumnos que preparaban sus tesis y me puse a prepararla. Le puse ácido acético —todo mundo sabe qué es ácido acético, eso no es un secreto, lo demás sí. Cuando llegué me dijeron que era tarde y les dije: ‘Pues ahí véanla si les interesa'”.