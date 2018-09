Quema de biblias y destrucción de cruces en China por “limpieza” religiosa

El gobierno de China está destruyendo cruces, cerrando iglesias y quemando biblias para forzar a los creyentes cristianos a firmar papeles en los que renuncian a su fe, según la cadena Fox News. Al parecer hay una ofensiva en aumento contra congregaciones religiosas en Pekín y otras provincias.

El castigo a la libertad religiosa es parte de una campaña oficial para asimilar conceptos occidentales al idioma y a la cultura china y para demandar lealtad al partido Comunista ateo y remover cualquier reto potencial a su poder en el país.

#China CCP starts burning the Bible and crosses in Henan. Last time burning Bibles campaign happened in late 1960s by dictator Chairman Mao’s wife Jiang Qing in Shanghai. She was arrested in 1976 but Christians grew to millions. Will Never be successful河南文革重现,烧圣经十字架 pic.twitter.com/T5esv16NXI

— Bob Fu傅希秋 (@BobFu4China) September 5, 2018