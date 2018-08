¿Qué vitaminas tomar? No todas son las ideales para ti, pero estas sí lo son

¿Qué vitaminas tomar? Las vitaminas que deberías tomar para llevar una vida sana, balanceada y plena.

No todas las vitaminas son buenas para ti (en realidad, depende de muchos factores), y los multivitamínicos no son recomendados por algunos nutriólogos; sin embargo, aquí tenemos la clave para satisfacer tus necesidades vitamínicas.

La respuesta corta: come balanceadamente.

La respuesta larga, sin embargo, es mucho más fascinante.

Vitaminas A, C y E

Son conocidas también como “antioxidantes”, pero en lugar de obtenerlas de suplementos alimenticios o tés azucarados de la tienda, mejor recíbelas de manera natural a través de las bayas, y los vegetales frescos para protegerte del cáncer.

Pero recuerda, varios estudios indican que el consumo de demasiados antioxidantes puede estar relacionado al desarrollo de distintos tipos de cáncer como el de pulmón.

Vitamina C

¿Tienes un resfriado? Come muchos cítricos, ya que son ricos en este tipo de vitamina, pero hagas lo que hagas, no creas que esta vitamina resolverá el resfriado común, ya que se ha demostrado que la vitamina C hace poco para combatir el virus que lo provoca.

Lo ideal es siempre comer naranjas e incluso fresas, que son ricas en este tipo de vitamina.

Zinc

Sin embargo, si te urge deshacerte de la gripa, puedes buscar alimentos ricos en zinc, como los frijoles, los frutos secos, los cereales integrales y algunos productos lácteos.

Desde 2011 se demostró que la gente resfriada que consumía zinc, solía sufrir menos sus efectos que la que no lo hacía.

Vitamina B

Cuando de satisfacer una necesidad vitamínica se trata, puedes acudir siempre a lo sano, a lo natural.

Se recomienda comer atún, salmón o incluso betabel para obtener toda la vitamina B que necesita tu cuerpo.

La gente que toma píldoras con vitamina B o multivitamínicos de complejo B, también se arriesga a sufrir infecciones, enfermedades, sangrado interno o incluso algunos problemas de hígado.

Vitamina E

Se sabe que la gente que consume demasiada de esta vitamina, corre el riesgo de sufrir algún tipo de cáncer, pero si el médico te recomendó incrementar tu dosis vitamínica, entonces puedes comer espinaca.

La excepción: Vitamina D

Es difícil obtenerla de los alimentos y, en realidad, es tu cuerpo el que la produce cuando dejas que el Sol te bañe con sus rayos; sin embargo, un estudio reciente indicó que en este caso, sí es mejor tomar suplementos de esta vitamina que intentar obtenerla de manera natural para fortalecer tus huesos.