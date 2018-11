¿Qué le pasa a tu cerebro cuando ves televisión mucho tiempo?

Te has preguntado ¿qué le pasa a tu cerebro cuando ves televisión por mucho tiempo? La respuesta es corta: Verla demasiado tiempo es realmente malo para tu cerebro.

Los adultos jóvenes que ven mucha televisión y no hacen otras actividades podrían empezar a ver los efectos de sus hábitos poco saludables en sus cerebros, a mediana edad.

Investigadores del Instituto de Investigación y Educación del Norte de California en el Centro Médico de Veterans Affairs en San Francisco examinaron los hábitos de televisión de más de tres mil 200 personas, que tenían en promedio 25 años de edad, según una publicación de Muy Interesante.

En el estudio, las personas que vieron más de tres horas televisión por día, tenían más probabilidades de tener un mal desempeño en ciertas pruebas cognitivas, en comparación con las personas que la veían poco.

Los resultados aseguran que procurar tener actividad física, en oposición a sentarse y ver la televisión, es importante para la salud del cerebro:

Ser físicamente activo en cualquier momento de su vida es bueno para tu cerebro”, afirmó Tina D. Hoang.

No está claro exactamente porqué perder más tiempo viendo la televisión puede estar vinculado a un peor rendimiento cognitivo, incluyendo dificultad en aprender y recordar información, mala organización, no poder resolver problemas, dificultad para concentrarse, entre otras funciones. Una de las hipótesis es que la televisión no es una manera cognitivamente atractiva de pasar tiempo.

O podría ser que las personas que ven mucha televisión y no hacen ejercicio pueden tener otros hábitos de vida insalubres, como una dieta pobre, que también podría contribuir a su peor función cognitiva.

Y tú ¿cuántas horas al día vez la televisión?

Con información de Muy Interesante.

