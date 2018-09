¿Qué hacen las mascotas antes de morir?, veterinario lo revela

Una usuaria de Twitter le preguntó a un veterinario cuál es la parte más difícil de su trabajo. La respuesta que recibió se volvió viral y conmovió a los usuarios de redes sociales.

Jessi Dietrich cuestionó a un veterinario sobre lo que más trabajo le cuesta de su profesión. La respuesta le sorprendió tanto que la replicó en su cuenta de Twitter:

Dijo que cuando tenía que sacrificar a un animal, el 90% de los dueños no querían estar en la habitación cuando los inyectaba, por lo que los últimos momentos de la mascota suelen ser buscar frenéticamente la mirada de sus dueños; y eso me rompió”.

Este tuit ha obtenido más de 42 mil retuits y 141 mil likes.

Y es que cuando un dueño decide ‘dormir’ a su mascota, muchos se resisten a acompañarlos en sus últimos minutos de vida.

Muchas voces se han expresado al respecto, contribuyendo a que se hable más del tema. Una de ellas es la opinión de otro veterinario, difundida en la página de Facebook de la de la clínica veterinaria Hillcrest de Sudáfrica:

Cuando tengas que llevar a tu mascota al veterinario para que tenga un final humanitario y sin dolor, quiero que sepas algo. Has sido el centro de su mundo TODA SU VIDA. Quizás él ha sido sólo una parte de la tuya, pero todo lo que conoce es a ti como su familia… Para nosotros, como humanos, es devastador perderlos, pero por favor, te ruego que no los dejes. No dejes que transiten de la vida a la muerte en un cuarto con extraños, en un lugar que no les gusta. Lo que tienes que saber es que ellos te buscan cuando los dejas”.