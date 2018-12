Grupo de pumas salva a su cuidadora de morir en un incendio

Karina Maschio, conocida como Kai Pacha, narró cómo un grupo de pumas la salvaron de morir en un incendio.

Kai Pacha es la presidente de Pumakawa, una organización sin fines de lucro que se dedica a la protección de la vida silvestre en Argentina.

En agosto de 2009, un incendio amenazó la zona reservada para recuperar animales de la caza, con trabajo y voluntad, según información del periódico La Nación.

Puma de Pumakawa. (Facebook: Pumakawa)

El personal de la Municipalidad había prendido fuego a un sector del basural de Villa del Dique, en la ciudad de Córdoba, en Argentina, con la intención de reducir el área. Pero en cuestión de minutos, el fuego se propagó hacia el pueblo y pronto se volvió incontrolable.

Kai Pacha se había criado entre perros galgos, pumas, liebres, aves y animales silvestres; con los años, creó una reserva de animales para protegerlos de los cazadores.

El puma es un mamífero originario de América. (Facebook: Pumakawa, archivo)

Mis papás hicieron unos jaulones inmensos para los animales, teníamos un mono con el que yo andaba al hombro y mi hermano dormía con un puma. A mí me habían encargado la tarea de limpiar y darles de comer a las aves. Me daba mucho orgullo cuando me tocaba a mí darles las semillas a los pájaros que tenían un gran comedero… Yo iba a comprar el pan con un mono enroscado en el cuello, los animales eran mis amigos, en la escuela me aburría y los temas de los compañeros no me interesaban”, comentó.