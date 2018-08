VIDEO: Puma invade casa de una mujer por dejar la puerta abierta

Una mujer en Oregón, Estados Unidos recibió la inusual visita de un gran felino en su casa. La mujer salió y dejó la puerta abierta, pero cuando volvió, un gran puma estaba tomando una siesta en el sillón.

El inesperado encuentro con la fauna local ocurrió el pasado 8 de julio, cuando el animal se detuvo en la fuente que había en el patio trasero para beber agua, después entró a la casa de Lauren Taylor, tal y como ella compartió a través de Facebook.

La mujer explicó que el animal entró a este espacio probablemente porque tiene algunas plantas, y escaleras construidas imitando a las ramas de los árboles, por lo que el puma no se habría dado cuenta del espacio cerrado hasta que estuvo dentro.

Una de las compañeras de casa de Lauren fue quien descubrió al animal, y ante sus gritos, el animal se asustó y se atrincheró detrás del sillón.

El felino se atrincheró detrás del sillón tras varias horas de siesta. (Facebook/Lauren Taylor).

Así, Taylor tuvo que hacer uso de su “experiencia trabajando con animales y energías” para lidiar con el animal: se asomó por la ventana y el animal “echó una mirada afectuosa que comunicaba confianza a través de los pestañeos”.

La táctica habría funcionado, y el felino siguió dormitando.

Pero la mujer no reportó esta situación a la Policía ni a la Guardia Forestal, y optó por un camino inusual. Después de seis horas de siesta, Taylor tomó un tambor para indicar el camino de salida al animal.

Taylor también aseguró que con su historia no pretende promover el contacto entre humanos y pumas, por lo que recibió comentarios acertados por su actuación.

Ante la presencia de un puma en casa, la Asociación de Pumas, en Estados Unidos recomienda emitir sonidos que los felinos no confundan con los de una presa, como golpear con un bastón contra la pared para asustarlos. Y en caso de un ataque, proteger cuello y garganta.

Lauren terminó su historia diciendo que al puma, identificado como una hembra, no se le ha visto otra vez, y que probablemente no volverá.

“Seguramente no tenía la intención de quedarse toda la noche cuando vagabundeaba, y aunque se le permitió descansar y no estaba traumatizada, los pumas en realidad no quieren pasar tiempo detrás de un sillón”, finalizó.