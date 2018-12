VIDEO: Profesor regaña a alumno por llevar gorra de Trump y cambia al resto de salón

Un profesor de una escuela en Estados Unidos increpó a uno de sus alumnos por llevar una gorra roja con la sigla MAGA, el acrónimo de Make America Great Again (Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo, en inglés) y que fuera el eslogan de campaña de Donald Trump.

Ante la vestimenta del accesorio, el profesor exigió al joven abandonar el aula, pero este se negó y el profesor decidió llevarse al resto de los estudiantes a otro salón.

Un video captado por uno de los compañeros de clase muestra la discusión en la que se sumieron profesor y alumno, y el material fue posteriormente compartido en YouTube.

“Quítate la gorra o sal… O bien, voy a irme con todos a otro salón. Puedes quedarte aquí como un estúpido o puedes quitarte la gorra”, se escucha decir al maestro en el video.

La grabación tiene hasta el momento unas 360 mil reproducciones, y en ella también se escucha al profesor catalogando al accesorio de provocativo y de “símbolo racista y odioso”.

En la discusión, el alumno defendió la idea de poder usar la gorra y más tarde le respondió al profesor si esa era una forma adecuada de educar en la libertad de expresión.

“¿No puedo sentarme aquí y aprender? ¿Qué pasa con la libertad de expresión?”, cuestionó.

No obstante, el profesor respondió que no le importaba y pidió a los alumnos cambiarse de salón de clase, y salió con ellos. En los comentarios al video, usuarios criticaron al profesor por haber llamado “estúpido” al alumno y afirmaron que no estaba a la altura para lidiar con problemas de la adolescencia.