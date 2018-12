Presidente del Congreso de la CDMX viaja en Metro sin escolta

Jesús Martín del Campo, presidente de la Mesa del Congreso de la Ciudad de México, contra todo protocolo, viajó en el Metro de la CDMX sin escolta.

Tras un evento en el Tribunal Superior de Justicia capitalino, el diputado abandonó el lugar y tomó el metro de la estación Niños Héroes, de la Línea 3. Pagó su boleto como cualquier ciudadano.

Al diputado le tocó un vagón lleno y, debido a los apretujones, su traje gris oxford se arrugó. Un reportero le preguntó si solía utilizar el Metro.

“Seguido… más ahorita que estamos en sesión, me fui a Allende, transbordé en Hidalgo y me bajé en Niños Héroes y rápido”, contestó Martín del Campo.

“¿No tiene carro asignado por el Congreso?”, le preguntaron.

“Bueno, acordamos rechazar carros, escoltas, choferes, todo eso, como era antes… además, yo siempre he manejado mi coche y he viajado en el metro… no es nada nuevo ni raro para mí”.