¿Por qué zumban los oídos?

El sonido que escuchamos en nuestros oídos que es como un zumbido o pitido se llama tinnitus o acúfeno.

El tinnitus es un fenómeno perceptivo que consiste en notar sonidos en el oído que no proceden de una fuente externa. Sus causas son múltiples, muchas de ellas son traumáticas (por golpes), o puede ser síntoma de taponamiento de los oídos o del síndrome de Ménière (una enfermedad que afecta al oído interno).

El tinnitus no siempre son zumbidos, a veces son pitidos, siseos, ruido blanco, estruendos, cantar de grillos o campanilleos (puede presentarse en formas mucho más diversas de ruidos persistentes). A veces son tan fuertes que la persona afectada no puede escuchar las conversaciones normales o incluso no percibir otro tipo de sonidos del exterior.

Es causado por la vibración de los tejidos que rodean al oído o por errores en el sistema auditivo. A veces puede ser producido por anomalías vasculares en la cabeza y cuello o por contracciones en los músculos del oído medio o en los músculos que rodean la mandíbula.

Algunos son causados por señales generadas en los nervios implicados en el sistema auditivo y se ha descubierto que, incluso, pueden ser causados por varias partes del cerebro y no solo aquellas que se encargan de la audición.

El tinnitus afecta a personas de cualquier edad, pueden ser temporales (como cuando estamos expuestos a un ruido muy fuerte como el de una explosión o el de las bocinas de un evento) o permanentes. En cualquier caso, los especialistas aseguran que nunca deben ser ignorados porque podrían ser síntoma de algo, por lo que recomiendan acudir al médico.

Según la British Tinnitus Association, cerca del 30% de las personas experimentan tinnitus en algún momento de sus vidas. En Reino Unido el número de personas con tinnitus persistente es del 10 %, en Estados Unidos cerca del 15 % sufre este tipo de afectaciones (son cerca de 50 millones de personas).

Es importante que si notas un ruido persistente cuyo origen no sea externo (es decir, que lo provoque algo fuera de tu cuerpo) acudas con un especialista para que determine las causas del ruido y proceda a dar un tratamiento.