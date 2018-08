¿Por qué los estadounidenses blancos odian que les digan “blancos”?

Los blancos de Estados Unidos detestan que les digan blancos… y un periodista lo averiguó a la mala en Twitter.

¿Qué pasa cuando haces enojar a los norteamericanos blancos en la era de Trump?

La respuesta es fácil: te destrozan en Twitter.

Eso fue lo que le pasó a David Roberts, un editor de política en la página Vox. Roberts quiso hacer una pregunta muy sencilla en Twitter: ¿Causan los blancos efectos positivos o negativos en Estados Unidos?

Y todo el infierno se desató…

La pregunta no sale de cualquier parte. De hecho, lo que trató de hacer Roberts fue replicar las encuestas de centros de análisis como el Pew Research Center. Estas encuestas preguntan frecuentemente a la población blanca de Estados Unidos, si creen que los latinos, negros u otras minorías, tienen un efecto negativo o positivo en su país.

Las respuestas son bastante terribles… sobre todo si vemos cómo responde el segmento más conservador y republicano de la población.

Does increased racial diversity have a positive or negative impact on America?

ALL AMERICANS

• 64% positive

• 31% negative

DEMOCRATS

• 85% positive

• 13% negative

REPUBLICANS

• 43% positive

• 50% negativehttps://t.co/fYaJ2fwX7R pic.twitter.com/ngszY4fdby

— Frank Luntz (@FrankLuntz) 23 de julio de 2018