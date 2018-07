Conapred alerta de terapias para curar la homosexualidad tras caso Mauricio Clark

Luego de que el comunicador Mauricio Clark declarara haber “curado” su homosexualidad, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) emitió un posicionamiento sobre las terapias de conversión y dijo que son una forma de violencia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.

El organismo se refirió a los sucesos sobre el funcionamiento y efectividad de las terapias de conversión y advirtió que estas “transgreden los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la integridad personal y a la igualdad y no discriminación”.

También explicó que de acuerdo con la Asociación Americana de Psiquiatría (APA, por sus siglas en inglés), la orientación sexual se descubre alrededor de los 10 años y que esta se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una atracción erótico afectiva por personas de un género diferente al suyo, del mismo género o de más de uno.

Al respecto la APA señala que las “terapias de conversión no son guiadas por investigaciones científicas o psiquiátricas rigurosas, sino que se basan en teorías y literatura cuya validez científica es cuestionable”.

Conapred resaltó que las posturas que se emplean en las terapias de conversión son potencialmente dañinas porque desconocen la diversidad sexual, estigmatizan la homosexualidad y contribuyen a la persistencia de la homofobia.

En el posicionamiento, el organismo detalló los peligros que conlleva la promoción de las terapias, pues, por lo regular, “se ejecutan a través de tratamientos hormonales, esterilizaciones, cirugías, evaluaciones psiquiátricas de manera forzada o coercitiva”.

Este lunes se dio a conocer que el comunicador Mauricio Clark confesó que su homosexualidad fue curada, debido a su acercamiento a Dios.

“Lo más difícil que he hecho en mi vida, y que me siento orgulloso, es haberme arrepentido ante Dios, haberme perdonado por todas las aberraciones que cometí, porque no solo fui adicto a la cocaína, fui adicto a la pornografía, a la prostitución”, expresó el comunicador.