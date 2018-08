Policía de EE.UU. electrocuta a una abuela de 87 años que cortaba flores con un cuchillo

Martha Al-Bishara, una señora de 87 años edad, fue electrocutada y detenida por oficiales de la policía de Chatsworth, una zona rural de Georgia. ¿Su crimen? Cortar dientes de león con un cuchillo de cocina.

El incidente comenzó cuando un empleado del campamento local del Boys & Girls Clubs of America llamó al 911. El motivo fue una peculiar anciana que deambulaba como anacoreta a las afueras del parque con un cuchillo en la mano.

Hay una señora caminando por los senderos para bicicletas, tiene un cuchillo y no se va. Ella me dijo que no habla inglés, y está caminando hacia mí.