Policía rescata a una niña moribunda que fue olvidada en el coche por 12 horas

Esta semana, medios locales compartieron el dramático video del momento en que un oficial del Condado de Seminole, Florida, rescató a una niña de 3 años que había sido olvidada por su madre en el interior de un vehículo.

El 17 de junio, el oficial Bill Dunn atendió una llamada de emergencia sobre una menor que yacía inconsciente en el interior de un coche. Las puertas y las ventanas estaban cerradas y el coche estaba estacionado, sin resguardo alguno, afuera de un complejo departamental.

El policía pudo abrir el vehículo, pero la niña no respondía a su voz. El oficial levantó a la niña y corrió a su patrulla. “No pensé que la niña estuviera viva cuando me acerqué a ella. No pude sentir su pulso.”

Acto seguido, Dunn accionó el aire acondicionado y la pequeña comenzó a dar señales de vida pero muy débilmente. No había tiempo para esperar a la ambulancia. El oficial prendió las sirenas y se dio prisa para llegar al hospital más cercano.

Una vez en la clínica, los médicos lograron reanimar a la menor con reanimación cardiopulmonar (RCP). La niña se había salvado. El oficial Dunn regresó al hospital tres días después para cerciorarse del mejoramiento de salud de la menor.

Las investigaciones del caso indicaron que la niña estuvo atrapada en el coche toda la noche y parte del día, un total de 12 horas.

Resulta que la madre, de nombre Casey Keller, fue con sus tres hijos a una tienda de vinos y licores. Era cerca de la medianoche. Al regresar a su departamento, la mujer bajó con dos de sus hijos, pero olvidó en el coche a la más pequeña.

A la mañana siguiente, la señora Keller llamó al 911 al notar la ausencia de su hija de 3 años. Dijo que su coche había sido robado con su hija adentro.

La mujer fue arrestada y acusada de negligencia infantil y daño corporal. Obtuvo su libertad condicional tras pagar una fianza.