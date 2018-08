Policía que amamanta a bebé hospitalizado se vuelve viral

La fotografía de una agente de la policía de Buenos Aires amamantando a un bebé hospitalizado se volvió viral.

Celeste Ayala, de la policía bonaerense, se encontraba de servicio en el hospital de niños Sor María Ludovica de La Plata. Al recorrer los pasillos se percató de que uno de los niños lloraba sin parar. Entonces le pidió autorización a los médicos para darle pecho pues su instinto maternal le indicaba que el pequeño quizá tenía hambre.

Aunque algunos médicos le advirtieron sobre “la mugre y el olor” que tenía el niño, ella lo amamantó y consiguió que dejara de llorar.

Cuando me enteré de que era de Berisso, me acerqué y noté que el menor lloraba desconsoladamente; fui mamá hace poco, y me di cuenta de que tenía hambre, se llevaba la mano a la boca, así que pedí abrazarlo y amamantarlo. Fue un momento muy triste, me partió el alma verlo así; la sociedad tiene que sensibilizarse al máximo ante estas cosas que afectan a los nenes, no pueden seguir pasando”