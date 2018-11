Podrás agregar contactos a WhatsApp sin necesidad de pedir su número

Una próxima función de WhatsApp podría hacer más fácil el agregar un contacto sin necesidad de pedirle su número telefónico.

Un sitio web especialista en la aplicación descubrió que el equipo de desarrolladores del programa está trabajando en una opción para añadir alguien por medio de un código QR, que podría ser escaneado por el usuario.

WhatsApp tendrá la opción de utilizar un código de QR, de manera similar en que éstos redirigen a un sitio web o agregan perfiles de redes sociales (Star)

De esta manera, se busca evitar agregar a alguien a la lista de contactos o tener que contar con su número telefónico.

Al momento de escanear el código, WhatsApp llenará automáticamente la información de contacto como el número y el nombre, por lo que aún existirá la opción de agregar a la persona o empresa al directorio.

De acuerdo con la empresa, la función está aún en una fase de prueba, aunque el sitio de información sobre las funciones Beta de WhatsApp aseguró que la opción de escanear el código QR llegará pronto a usuarios de Android y iOS.

Boom! Spotted new WhatsApp QR Code and "Add Contact" features on IOS and Android, under development!https://t.co/NjmSleCeRT

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 13, 2018