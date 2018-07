VIDEO: Perro roba una cámara de video y capta su escape

Una muy divertida persecución quedó registrada en un video luego de que un perro, se robara la cámara de su dueño para después empezar a correr y evitar su captura.

La grabación, obtenida por la cámara GoPro (una cámara bien conocida por su tamaño pequeño) del dueño, muestra al perro en su huida, pero divertido, el animal hace pausas para esperar a su dueño que lo persigue.

En el video también se puede ver al menos a otros dos perros que corren detrás del “perro ladrón” y a un grupo de personas que intentan contenerlo en su huida.

Su dueño, levanta los brazos para intentar atraparlo, pero no lo consigue, mientras la mirada del perro es hilarante ante su travesura.

Las imágenes han alcanzado más de 11 millones de reproducciones desde que se compartieron el pasado 28 de julio, aunque el video se compartió inicialmente a través de la plataforma Reddit.

En los comentarios, aparece otra versión del video que un usuario de Twitter decidió musicalizar, con una canción que consideró adecuada para la hazaña del perrito.

Here with the most appropriate soundtrack I could think of pic.twitter.com/sALGWd5hmW

— Sejwick (@sejwick) July 29, 2018