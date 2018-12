Perdieron su hogar en 19-S, ahora son discriminadas por ser familia homoparental

Una familia llegó a Ciudad Juárez desde hace cuatro meses, debiendo dejar atrás la Ciudad de México, pues su vivienda sufrió daños causados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Para llegar, tuvieron que atravesar varios estados de la república y aún más dificultades, lamentablemente derivadas de la discriminación que sufren por tratarse de una familia homoparental.

Jesenia Salcedo, de 24 años, tiene una hija de 7 años, y acompañan a Hiram Favela, quien ahora ofrece canciones a viva voz en las calles del suroriente de Juárez con el fin de reunir suficiente dinero para pagar un lugar para pasar la noche.

La situación de la pareja ha empeorado, pues la familia de Hiram ya no permitió su permanencia en la casa debido a que no toleran que dos mujeres vivan en pareja. Hasta ahora, las organizaciones a las que han acudido no han podido ayudarles lo suficiente como para conseguir una vivienda.

De acuerdo con Hiram, hace cinco años vecinos apedrearon su casa en Juárez cuando se enteraron de su orientación sexual, por lo que se mudó a la Ciudad de México, donde encontró que la gente discrimina menos a la comunidad LGBTTTI.

De regreso en su ciudad natal, Hiram, su pareja Jesenia y su hija han sufrido discriminación de la sociedad y sus parientes, así como de distintas dependencias de gobierno y organizaciones en las que también han condicionado su estadía.

Hay mucha discriminación aquí en Juárez, ni las instituciones, ni las organizaciones hacen algo”, comentó Hiram.

En el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Jesenia recibió ropa. Además, comentó que la Secretaría de Desarrollo Social les ayudó a pagar algunos días en el hotel. Sin embargo, en los albergues no les permiten quedarse en la misma habitación.

“Lo único que queremos es que nos ayuden para conseguir un lugar en dónde vivir, no queremos nada regalado, solo si alguien sabe de una casa que nosotras podamos pagar renta, o alguna que está abandonada y nos faciliten la entrada, nosotros la arreglamos”, manifestó Jesenia.

La pareja comentó a El Diario MX, medio local de Ciudad Juárez, que su hija está enferma del estómago y quieren llevarla al doctor con lo que logren recolectar cantando canciones, aunque eso signifique quedarse sin comer.