Video: Conductor de carreras fue rescatado por su propio padre de las llamas de un accidente

Mike Jones, automovilista de NASCAR, pudo haber sido víctima de una tragedia mayor cuando su vehículo sufrió un accidente en la autopista de South Boston. Su coche de carreras se prendió en llamas y bien pudo morir calcinado si no fuera por la rápida intervención de su padre.

Así es, el propio padre del conductor, Dean Jones, llegó antes que el personal de emergencia al accidente, ignorando las llamas y sacando a su hijo del vehículo justo antes de que una bola de fuego consumiera el resto del coche.

Dean Jones no estaba viendo la carrera desde las gradas, sino forma parte del crew técnico de su hijo. No obstante el acto de heroismo, el señor Jones podría enfrentar una sanción de parte de NASCAR por no dejar que los cuerpos de emergencia hicieran su trabajo y por poner su vida en peligro.

En entrevistas con diversos medios, el señor Jones dijo que no lo pensó dos veces y que lo haría de nuevo si algo similar vuelve a ocurrir.